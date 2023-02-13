صور | الأجهزة الامنية بمساندة القوات المسلحة تداهم أوكار بيع الممنوعات بمنطقة #ا

صور | الأجهزة الامنية بمساندة القوات المسلحة تداهم أوكار بيع الممنوعات بمنطقة #الوحيشي في #بنغازي . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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