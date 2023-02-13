عاجل : وزارة الدفاع الامريكية ” بنتاغون ” : الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصد

عاجل : وزارة الدفاع الامريكية ” بنتاغون ” : الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصدها أشياء غير معروفة وليست بالونات ولا نعرف كيف تبقى في الجو. 📌 كندا و الصين و الاورغواي أيضًا أبلغت عن رصد أجسام طائرة غير معروفة و اغلقت المجال الجوي لبعض المناطق . #ليبيا #المرصد ( متحدث )
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ليبيا مباشر
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