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عاجل : وزارة الدفاع الامريكية ” بنتاغون ” : الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل : وزارة الدفاع الامريكية ” بنتاغون ” : الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصدها أشياء غير معروفة وليست بالونات ولا نعرف كيف تبقى في الجو. 📌 كندا و الصين و الاورغواي أيضًا أبلغت عن رصد أجسام طائرة غير معروفة و اغلقت المجال الجوي لبعض المناطق . #ليبيا #المرصد ( متحدث )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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