عاجل : وزارة الدفاع الامريكية ” بنتاغون ” : الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصد

عاجل : وزارة الدفاع الامريكية ” بنتاغون ” : الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصدها أشياء غير معروفة وليست بالونات ولا نعرف كيف تبقى في الجو. 📌 كندا و الصين و الاورغواي أيضًا أبلغت عن رصد أجسام طائرة غير معروفة و اغلقت المجال الجوي لبعض المناطق . #ليبيا #المرصد ( متحدث )