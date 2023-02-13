صور | حكومة الدبيبة : إرسال شحنة جديدة تضم أدوية ومواد غذائية من #طرابلس إلى #تر

صور | حكومة الدبيبة : إرسال شحنة جديدة تضم أدوية ومواد غذائية من #طرابلس إلى #تركيا تضامنا مع متضرري الزلزال و دعما من الشعب الليبي للأشقاء الأتراك . #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )