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صور | حكومة الدبيبة : إرسال شحنة جديدة تضم أدوية ومواد غذائية من #طرابلس إلى #تر

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حكومة الدبيبة : إرسال شحنة جديدة تضم أدوية ومواد غذائية من #طرابلس إلى #تركيا تضامنا مع متضرري الزلزال و دعما من الشعب الليبي للأشقاء الأتراك . #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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