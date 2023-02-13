قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد على استعداد لتعزيز التع

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد على استعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي بين دول الاتحاد وليبيا ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، مشيرا أن الاتحاد الأوروبي سيكون متعاونًا جدًا مع ليبيا فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية، وذلك أيضًا من أجل دعم استقرار البلاد كما أن ليبيا شريك نفطي مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

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