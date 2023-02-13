نجلاء المنقوش، من #تركيا: سنعطي تركيا 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار الو

نجلاء المنقوش، من #تركيا: سنعطي تركيا 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار الولايات المتضررة.

ــ تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف، وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة.

ــ نؤكد دعمنا الكامل للحكومة التركية معنويًا وماديًا، وفخورون بفريقنا الذي أتى للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ــ فرق أخرى ستصل غدًا إلى تركيا تباعًا من ليبيا، على متن طائرتين للمساعدة في جهود الإنقاذ.

ــ من واجب ليبيا الوقوف والتضامن إلى جانب تركيا جراء الكارثة التي شهدتها.

ــ فخورون بفريق الإنقاذ الليبي الذي كُلف من الحكومة بمساعدة أشقائنا الأتراك. #ليبيا_برس

2023-02-13 15:27:29

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