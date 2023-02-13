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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد حبيب بلقاسم، أن مسابقة كأس ليب

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد حبيب بلقاسم، أن مسابقة كأس ليبيا لكرة اليد ستنطلق في 28 فبراير الجاري، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مشيرا إلى أن قرعة مسابقة الكأس لفرق المجموعة الثانية جرت الأحد بمدينة بنغازي بحضور عضوي لجنة المسابقات محمد الجهاني ومرعي الحاسي، ورئيس اتحاد المنطقة الثانية أسامة المشيطي ومندوبي الأندية الثمانية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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