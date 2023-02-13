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صور | السفينة ” ستار إن ” المسجلة في جمهورية بالاو بالمحيط الهادئ ترسو في ميناء

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | السفينة ” ستار إن ” المسجلة في جمهورية بالاو بالمحيط الهادئ ترسو في ميناء جرجيس قادمة من ميناء #طرابلس في أول رحلة ركاب تجارية بين الوجهتين و بمعدل رحلتين أسبوعيًا . #ليبيا #المرصد إذاعة تطاوين : 📸




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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