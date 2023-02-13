صور | السفينة ” ستار إن ” المسجلة في جمهورية بالاو بالمحيط الهادئ ترسو في ميناء جرجيس قادمة من ميناء #طرابلس في أول رحلة ركاب تجارية بين الوجهتين و بمعدل رحلتين أسبوعيًا . #ليبيا #المرصد إذاعة تطاوين : 📸







