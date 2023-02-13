أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، ضبط نحو 380 كيلوجرام من مُخدر “الحشيش”، وأكث

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، ضبط نحو 380 كيلوجرام من مُخدر “الحشيش”، وأكثر من مليون قرص مخدر من نوع “ترامادول” وعدد من الأسلحة، خلال مداهمة وكر لترويج المخدرات في الضواحي الجنوبية لمدينة طبرق، جرى فيها القبض على عدد من المروجين.

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