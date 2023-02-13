عاجل

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، ضبط نحو 380 كيلوجرام من مُخدر “الحشيش”، وأكث

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، ضبط نحو 380 كيلوجرام من مُخدر “الحشيش”، وأكثر من مليون قرص مخدر من نوع “ترامادول” وعدد من الأسلحة، خلال مداهمة وكر لترويج المخدرات في الضواحي الجنوبية لمدينة طبرق، جرى فيها القبض على عدد من المروجين.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك