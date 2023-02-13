ناجي مختار، نائب المشري: الذهاب إلى الانتخابات في ظل وجود حكومتين، قد يؤدي لمخاط

ناجي مختار، نائب المشري: الذهاب إلى الانتخابات في ظل وجود حكومتين، قد يؤدي لمخاطر جسيمة، ولمزيد من الفرقة والانقسام.

ــ ليس من العقل ولا من المنطق الذهاب لحكومة ثالثة في ظل حكومة باشاغا.

ــ الانتخابات تندرج ضمن جملة من الاستحقاقات المطلوبة من المجلسين، ولا يمكن عقدها بمعزل عن الاستحقاقات الأخرى.

ــ الانقسام الحالي يشكل خطرًا على شكل الدولة بشكل كامل، وليس مجرد فقط إجراء الانتخابات.

ــ مجلس الدولة لا يمثل المنطقة الغربية بشكل كامل، لأنه لا يقود التشكيلات العسكرية، والجنوب الغربي من ليبيا تتقاسمه القوى العسكرية من الشرق والغرب.

ــ لا توجد أي صفقات سياسية تربط ملف التوافق بين المجلسين على القاعدة الدستورية بالمناصب السيادية.

ــ ذهاب الرئاسي لتنظيم الانتخابات غير ممكن، لأنه لا يمتلك الأدوات التي تمكنه من ذلك.

ــ المصالحة مصطلح لم يتم تعريفه بشكل جيد في #ليبيا، حتى الرئاسي عندما يتحدث عنه يذكر أنه بين سبتمبر وفبراير، وهذا غير حقيقي.

ــ اختزال التوافق بين المجلسين على التوافق بين #تركيا و #مصر، أمر لا يليق بنا ومُحرجا للدولتين أيضًا.

ــ لم نكن قادرين على رفض أو قبول تحالف أو الاتفاق مع تركيا أو مصر، وأي اتفاقات أو تحالفات معهما لا يمكن الوثوق بها. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-13 18:42:15

1676313735