هل تسبب برنامج HAARP الأمريكي في زلزال تركيا وسوريا؟ تسبب زلزال بلغت قوته 7.8

هل تسبب برنامج HAARP الأمريكي في زلزال تركيا وسوريا؟

▪️تسبب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة في كارثة على حدود تركياوسوريا في الساعات القليلة الماضية خلفت ما لا يقل عن 40 الف قتيل ومدن مدمرة بالكامل.

▪️وبينما كان العالم يشاهد في رعب الصور التي سببها الزلزال، بدأ مستخدمو الإنترنت في إلقاء اللوم على برنامج أبحاث أورورا ” HAARP ” النشط عالي التردد الموجود في ألاسكا لهذه الظاهرة.

▪️من ناحية أخرى، رد البعض على الادعاء بأن «البرق» الذي حدث أثناء وقوع الزلزال، يعتقد أنه شحن كهربائي من أنواع معينة من الصخور في قشرة الأرض ناتجة عن النشاط الزلزالي نفسه، وقد تكون أيضًا نتيجة لتدمير محطة فرعية لشبكة الطاقة أثناء حدوث الزلزال، وليست ناجمة عن برنامج (HAARP).

#ما_هو_برنامج_HAARP؟

▪️هو برنامج تموله القوات الجوية والبحرية الأمريكية ووكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة ” DARPA ” وجامعة ألاسكا، وهدفه الرئيسي دراسة خصائص «الأيونوسفير» لتحسين تقنيات الاتصال وأنظمة المراقبة، مثل الكشف عن الصواريخ واثارة وتنشيط وتسخين منطقة محدودة من المجال الأيوني بشكل مؤقت، باستخدام أدوات منها أداة التردد العالي جدا ورادار التردد فائق العلو، ومقياس المغناطيسية وجهاز استقراء مغناطيسي.

#ما_هو_الأيونوسفير ؟

▪️حسب توشي نيشيمورا الأستاذ المساعد في جامعة بوسطن، فإن «الأيونوسفير» هو طبقة من الجسيمات المشحونة التي تفصل بين الغلاف الجوي والفضاء، وتمتد ما يقرب من 50 إلى 400 ميل فوق سطح الأرض.

#نظرية_المؤامرة

▪️روج العديد من رواد مواقع التواصل في تركيا بالتحديد، إلى نظرية مؤامرة تفيد بأن البرنامج ” HAARP ” يتسبب في معظم الكوارث الطبيعية الموجودة على هذا الكوكب.

▪️وتشير النظرية إلى أن الزلازل، تحدث نتيجة تفاعل الشحنات الكهربائية في الأرض والتي يستطيع برنامج ” HAARP ” أن يحدثها، وتنعكس بعدها في الهزات الأرضية والزلازل.

#تكذيب_النظرية

▪️وفقًا للمواقع العالمية، فإن العديد من العلماء أشاروا إلى أنه من الخطأ أن تكون HAARP مسؤولة عن هذه الظواهر مثل الأضواء في السماء والزلازل نفسها.

#الأسكا

▪️وقال كيث جروفز، المدير المساعد لمعهد البحث العلمي بكلية بوسطن لصحيفة USA Today: « لا توجد آلية موثوقة يمكن من خلالها لـ HAARP تعديل المناخ أو الغلاف الجوي المحايد بشكل يمكن اكتشافه، الادعاءات من هذا النوع لا أساس لها على الإطلاق، إنها مثيرة لكنها ليست جادة أو علمية»

#معلومات_عن_HAARP

▪️تم تشغيل جهاز الإرسال الإلكتروني اللاسلكي، والمختصر بمحطة البحث HAARP في عام 1997.

▪️تم نقل تشغيل مرفق البحث من سلاح الجو الأمريكي إلى جامعة ألاسكا فيربانكس في 11 أغسطس 2015، مما سمح لـ HAARP بالاستمرار في استكشاف ظواهر الغلاف الأيوني عبر اتفاقية تعاونية للبحث والتطوير في استخدام الأراضي.

▪️تتميز المحطة بخاصية إرسال طاقة أقوى ألف مرة من الشمس فوق منطقة معينة، ووفقًا للخبراء يمكن أن تصل هذه الأشعة الاصطناعية إلى 600 كيلومتر من الأرض.

▪️يخلق HAARP تأثير فرن الميكروويف في المنطقة إذا تم عرضه على أي جزء من العالم من خلال انعكاسه على ارتفاع.

▪️يُزعم أن هناك 180 هوائيًا عملاقًا في ألاسكا، حيث تم إنشاء المشروع.

▪️الموجات المغناطيسية التي تنتجها هذه الهوائيات بحسب تصريحات السلطات؛ تؤدي وظائف مثل تدمير الصواريخ الواردة في الجو، وتسهيل الاتصال بالسفن الغواصة والتدخل في الغلاف الجوي.

▪️تعتبر المنطقة التي تُجرى فيها دراسات حول الموجة الكهرو مغناطيسية شديدة الخطورة على الطائرات، ففي حالة اقتراب أي طائرة، تتوقف الهوائيات المثبتة تلقائيًا عن أنشطتها.

#تاريخ_HAARP

▪️ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء اللوم على HAARP في مثل هذه المصائب من قبل منظري المؤامرة، حيث زعم البعض أنها السبب في زلزال هايتي وتشيلي 2010 وتسونامي 2011، كما تم ربطه الانهيار الأرضي الهائل في الفلبين الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في عام 2006.

▪️إلى جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، رفع قادة العالم أصابع الاتهام أيضًا حول دور HAARP في الكوارث، ففي عام 2010 اتهم محمود أحمدي نجاد، رئيس إيران آنذاك، المشروع الأمريكي بتوليد موجات كهرومغناطيسية لإثارة فيضانات في باكستان.

▪️في نفس العام، قال رئيس فنزويلا آنذاك، هوجو شافيز، إن سلاحًا تكتونيًا تختبره الولايات المتحدة قد تسبب في الزلزال المميت في هايتي .

#ليبيا_24









2023-02-13 14:59:57

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