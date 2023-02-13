صور | ” جهاز الردع ” يكشف تفاصيل الإيقاع بعصابة سطو مسلح يتزعمها هشام سويدان عمي

صور | ” جهاز الردع ” يكشف تفاصيل الإيقاع بعصابة سطو مسلح يتزعمها هشام سويدان عميد بلدية #مسلاتة : معلومات عن سرقة سيارة قادت لهم ، ضبطنا بحوزتهم أسلحة و 20 سيارة مسروقة بينها سيارة اسعاف وعشرات اللوحات المعدنية و البطاقات المسروقة وعلى من يتعرف على سيارته التوجه الى مقرنا في #طرابلس بالإفادة . #ليبيا #المرصد