صور|| جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة يكشف تفاصيل الإيقاع بعصابة سطو مسلح يتزع

صور|| جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة يكشف تفاصيل الإيقاع بعصابة سطو مسلح يتزعمها هشام سويدان عميد بلدية #مسلاتة.

الجهاز: وردتنا معلومات دقيقة عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة #مسلاتة وبمداهمة المكان تم القبض على 3 أشخاص من العصابة.

– تم ضبط اكثر من 20 سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقًا.

– تم ضبط ماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين.

– على من يتعرف على سيارته التوجه الى مقرنا في #طرابلس بالإفادة. #ليبيا_برس











2023-02-14 01:14:40

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