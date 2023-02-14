عاجل

خبر | عددها 21 سيارة .. كشف ببيانات و أرقام لوحات وهياكل السيارات المسروقة المضب

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | عددها 21 سيارة .. كشف ببيانات و أرقام لوحات وهياكل السيارات المسروقة المضبوطة في قضية ” عصا بة عميد #مسلاتة ” و قد دعا ” جهاز الردع ” من يتعرف على سيارته التوجه الى مقره في #طرابلس مصحوبًا بالافادة لاستعادتها . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك