خبر | عددها 21 سيارة .. كشف ببيانات و أرقام لوحات وهياكل السيارات المسروقة المضب

خبر | عددها 21 سيارة .. كشف ببيانات و أرقام لوحات وهياكل السيارات المسروقة المضبوطة في قضية ” عصا بة عميد #مسلاتة ” و قد دعا ” جهاز الردع ” من يتعرف على سيارته التوجه الى مقره في #طرابلس مصحوبًا بالافادة لاستعادتها . #ليبيا #المرصد