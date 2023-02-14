خبر | عددها 21 سيارة .. كشف ببيانات و أرقام لوحات وهياكل السيارات المسروقة المضب

خبر | عددها 21 سيارة .. كشف ببيانات و أرقام لوحات وهياكل السيارات المسروقة المضبوطة في قضية ” عصا بة عميد #مسلاتة ” و قد دعا ” جهاز الردع ” من يتعرف على سيارته التوجه الى مقره في #طرابلس مصحوبًا بالافادة لاستعادتها . #ليبيا #المرصد
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