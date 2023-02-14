الطقس | الأجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد حيث تُسجل أدنى حرارة الليلة عن

الطقس | الأجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد حيث تُسجل أدنى حرارة الليلة عند 2 مْ في #مزدة و 3 مْ في #المرج و 4 مْ في #سبها مع فرص لامطار متفرقة على الشمال الشرقي و تشكل الضباب على مناطق الشمال الغربى هذه الليلة وصباح الغد . #ليبيا #المرصد ( الأرصاد ) 📸 : مصطفى الأترب – وادي الخبطة / #درنة
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ليبيا مباشر
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