عاجل

الطقس | الأجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد حيث تُسجل أدنى حرارة الليلة عن

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الطقس | الأجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد حيث تُسجل أدنى حرارة الليلة عند 2 مْ في #مزدة و 3 مْ في #المرج و 4 مْ في #سبها مع فرص لامطار متفرقة على الشمال الشرقي و تشكل الضباب على مناطق الشمال الغربى هذه الليلة وصباح الغد . #ليبيا #المرصد ( الأرصاد ) 📸 : مصطفى الأترب – وادي الخبطة / #درنة

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك