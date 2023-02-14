النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار :

– التعديل الدستوري المعلن ما يشوبه هو عدم الفصل بشروط الترشح للانتخابات القادمة فيما يخص النواب ومنصب رئيس الدولة.

– هناك مادة تلغي الانتخابات البرلمانية إن لم يتم النجاح في تنظيم الرئاسية، بالإضافة لمسائل تفصيلية مثل التمثيل النيابي العدد ومعايير الاختيار والقاعده الدستورية.

– التعديل المعلن لم يعالج بشكل نهائي وقطعي كثير من المسائل.

– مجلس الدولة لا يتدخل في آلية العمل داخل مجلس النواب، لكن سيكون له حق الرد بعد الاطلاع على النسخة النهائية.

– التوافق المنشود لا يختص به المجلسان فقط فهما واجهة سياسية.

– المجلس الرئاسي لا يستطيع أن يذهب بعيدًا كون أن الجغرافيا السياسية لها تأثير مباشر وكبير في العملية السياسية في ليبيا، والذهاب لانتخابات بقوانين يختص بها الرئاسي مغامرة غير مضمونة النتائج.

– المشهد السياسي متشعب ويتأثر بالأحداث السياسية، والمواءمة بين المطلب المحلي والرغبة الدولية ليست سهلة.

– على من يتصدر المشهد السياسي في ليبيا أن يفهم بأن القبول بوجود حكومتين تتنازعان الجغرافيا، والجغرافيا الأصغر هي العاصمة، هذا وضع غير طبيعي وله أضرار حتى لا يمكن علاجها في المستقبل القريب.

– هناك حاجة لتوحيد المؤسسة التنفيذية ليس فقط من أجل الانتخابات بل حتى من أجل أن يكون للدولة شكل واضح.

– الذهاب لانتخابات مطلب محلي ومحل إجماع دولي، لكنه ليس مضمون الحدوث، ونحن لدينا تجربة حدثت في 24 ديسمبر السابق ولم تحدث الانتخابات.

– الذهاب لمناصب سيادية هي محاولة لتوحيد السلطة والمؤسسات السيادية في الدولة، رغم أن لدي تحفظات على المسألة ولا أدعم هذه الخطوة بشكل مباشر لأني أرى من الصعوبة تنفيذها.

– حالة المد والجزر بين تركيا ومصر تؤثر سلبًا أحيانًا على المشهد الليبي واختزال التوافق الليبي على شرط التوافق بين تركيا ومصر لم يعد مقبولًا وأصبح محرجًا لهما.

– على المجلسين الذهاب والتوافق بشكل مباشر ولا بأس بالتواصل والتحالف مع الدول الإقليمية، لكنه ليس شرطًا التوافق أن يكون التفاهم بين الدولتين.

– المصالحة تتحقق بإصدار دستور ينظم العلاقة بين المواطن والدولة والمواطنين فيما بينهم، ويجعل العملية السياسية مستقرة.

– الرئاسي في تعبيره وتنفيذه لمصطلح المصالحة لم يكون موافق إطلاقًا، فالمصالحة أعمق من ذلك وقدرات الرئاسي في الذهاب بالدولة لانتخابات هو أمر غير ممكن لعدم وجود الأدوات التي تمكنه من ذلك.

– الرئاسي ليس لديه القدرة الحقيقية على تنفيذ أي إجراء يتجاوز به المجلسين لأنهما يمثلان جغرافية سياسية وعسكرية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

#ليبيا_24

2023-02-14 12:24:14

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