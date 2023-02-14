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صور | لجنة متابعة العمارات السكنية الآيلة للسقوط في #طرابلس تناقش المعوقات و الع

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | لجنة متابعة العمارات السكنية الآيلة للسقوط في #طرابلس تناقش المعوقات و العراقيل الفنية و القانونية التي تواجه معالجة المباني الآيلة للسقوط و سبل حلها. #ليبيا #المرصد (وزارة الاسكان)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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