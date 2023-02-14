صور | لجنة متابعة العمارات السكنية الآيلة للسقوط في #طرابلس تناقش المعوقات و الع

صور | لجنة متابعة العمارات السكنية الآيلة للسقوط في #طرابلس تناقش المعوقات و العراقيل الفنية و القانونية التي تواجه معالجة المباني الآيلة للسقوط و سبل حلها. #ليبيا #المرصد (وزارة الاسكان)