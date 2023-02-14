عاجل

صور | تحت شعار نحو السلام .. إنطلاق اعمال ملتقى ” الشباب المؤثرين ” برعاية المجل

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | تحت شعار نحو السلام .. إنطلاق اعمال ملتقى ” الشباب المؤثرين ” برعاية المجلس الرئاسي في فندق كورنثيا بالعاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك