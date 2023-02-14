أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء، ب

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الرياضة، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم.

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