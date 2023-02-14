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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يشارك في ” المؤتمر الوز

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يشارك في ” المؤتمر الوزاري الاتحاد الأوروبي – دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” المقام في #البرتغال بشأن التعاون الأمني الموثوق. #ليبيا #المرصد ( الداخلية )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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