صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يشارك في ” المؤتمر الوز

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يشارك في ” المؤتمر الوزاري الاتحاد الأوروبي – دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” المقام في #البرتغال بشأن التعاون الأمني الموثوق. #ليبيا #المرصد ( الداخلية )
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ليبيا مباشر
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