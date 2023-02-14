شهد الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين المنعقد في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إعلان إطلاق منصة الشباب الليبي «ليبيا بلاس» التي تدعو للحد من خطاب الكراهية والدعوة للتسامح والسلام، وقال المجلس الرئاسي، إن هذه المنصة ستكون منبرا لكل الشباب لنشر افكارهم ورؤاهم، و الحث على الحوار، وتقبل الآخر، وبناء السلام وتحقيق الاستقرار.

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