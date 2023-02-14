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صور | جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج التابع للقيادة العامة ينتهي من إنجاز مش

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج التابع للقيادة العامة ينتهي من إنجاز مشروع توسعة و تطوير و إعادة رصف طريق المطار #بنغازي . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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