صور | وفد من غرفة الصناعة والتجارة و الزراعة برئاسة محمد الرعيض يزور نظيره الفلس

صور | وفد من غرفة الصناعة والتجارة و الزراعة برئاسة محمد الرعيض يزور نظيره الفلسطيني في رام الله و يتفقان على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين و إقامة استثمارات مشتركة و يوقعان على مذكرة تفاهم لتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى #ليبيا و تقديم المشاريع الاقتصادية بين البلدين إلى الجهات الحكومية. #المرصد ( وزارة الاقتصاد الفلسطينية )
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ليبيا مباشر
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