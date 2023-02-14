عاجل

صور | وفد من غرفة الصناعة والتجارة و الزراعة برئاسة محمد الرعيض يزور نظيره الفلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وفد من غرفة الصناعة والتجارة و الزراعة برئاسة محمد الرعيض يزور نظيره الفلسطيني في رام الله و يتفقان على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين و إقامة استثمارات مشتركة و يوقعان على مذكرة تفاهم لتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى #ليبيا و تقديم المشاريع الاقتصادية بين البلدين إلى الجهات الحكومية. #المرصد ( وزارة الاقتصاد الفلسطينية )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك