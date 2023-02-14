الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

– ليبيـا كان لديها الكثير من موارد النفط مقارنة بعدد أقل من السّكان، لكن ذلك تمّ إهداره ونرى الفرق مقارنة بدول الخليج.

– ليبيـا تعتمد على النفط في حوالي 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي وكانت تصدّر حوالي 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا قبل عام 2011 إضافة إلى خوض البلاد في مزيد من العنف مع وجود حكومتيْن متنافستيْن تسيطران على شرق وغرب البلاد.

– ليبيـا لم تكن هناك حرب أهلية فحسب ولكن هناك سرقة لموارد البلاد ساهمت في الوضع الذي نراه الآن.

#ليبيا_24

2023-02-14 20:51:28

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