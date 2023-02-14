ولفرام لاتشر الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن: القوى الأجنبية اس

ولفرام لاتشر الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن: القوى الأجنبية استعانت بقادة المليشيات والسياسيين الفاسدين في #ليبيا، لتُحولهم إلى الطبقة الحاكمة، حتى يتمكنوا من السيطرة على مقدرات البلاد.

ــ أبرز دليل على فساد هذه المليشيات، هو تنافس الدبيبة وباشاغا على دعم الجماعات المسلحة في #طرابلس.

ــ الدبيبة وباشاغا وعدا قادة الجماعات المسلحة في طرابلس بالمناصب والأموال، وأبرزهم قائد جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي.

– غنيوة دعم باشاغا في البداية، ولكنه تحول فجأة لألد خصومه، بعدما تجاهل باشاغا تعيينه وزيرًا للداخلية بحكومته.

ــ هناك أيضا جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، فهو لا يزال موقعه مُبهمًا ومجهولا في صراع السلطة الدائر حاليًا.

ــ جهاز الردع له علاقات قوية مع مليشيا النواصي الداعمة لباشاغا، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها ستصطف خلف باشاغا.

ــ الككلي يسيطر على المؤسسات الحكومية الرئيسية وأجزاء من وسط طرابلس، ومساحات شاسعة من جنوب العاصمة، وعدد من الأحياء الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

ــ ليبيا ما بعد القذافي خلقت ظروفًا مواتية لنمو هذه المليشيات المخيفة، التي يعمل معظمها كقوات أمنية رسمية، ويتمتع بتمويل حكومي سخي. #ليبيا_برس

2023-02-14 22:46:38

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