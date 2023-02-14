المحلل السياسي محمد شوبار” : – الإنفاق على الأشياء الغير ضرورية كانت سمة المرحل

المحلل السياسي محمد شوبار” :
– الإنفاق على الأشياء الغير ضرورية كانت سمة المرحلة التمهيدية التي قامت بها حكومة “الدبيبة” على رأسها هدر المال العام على الاحتفالات والمؤتمرات.
– في الوقت ذاته يعاني الليبيين من تدني في الخدمات الصحية وتوفير المواد الغذائية بأسعار تكون في متناول المواطن الليبي.
– حجم المعاناة التي يعيشها الليبيين اليوم سببها الرئيسي هو الفساد الذي تورطت فيه الطبقة السياسية المتواجدة في السلطة.
– لوضع حد لهذه الأزمة يستلزم وجود قيادة حكيمة للحفاظ على أموال الليبيين وهذا ما يعمل عليه المجتمع الدولي .
#ليبيا_24
2023-02-14 21:52:04
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