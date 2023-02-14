📄📄📄// هيئة الرقابة الإدارية، تُحذر “عبدالحميد الدبيبة” من الوقوع تحت طائلة القانون وتُطالبه بسحب كتابه باقتصار المراجعة المالية على المكلفين من ديوان المحاسبة دون غيرهم من الأجهزة الرقابية لمخالفته القانون. #ليبيا_24











2023-02-14 23:49:30

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