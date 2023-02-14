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// هيئة الرقابة الإدارية، تُحذر “عبدالحميد الدبيبة” من الوقوع تحت طائلة القانون

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

📄📄📄// هيئة الرقابة الإدارية، تُحذر “عبدالحميد الدبيبة” من الوقوع تحت طائلة القانون وتُطالبه بسحب كتابه باقتصار المراجعة المالية على المكلفين من ديوان المحاسبة دون غيرهم من الأجهزة الرقابية لمخالفته القانون. #ليبيا_24





2023-02-14 23:49:30

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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