وثائق|| نشرها الناشط الحقوقي حسام القماطي تكشف استمرار لجنة من الوطنية للنفط في صفقة شركة الخليج العربي مع سيدة الأعمال التركية رؤيا بايجان مالكة مجموعة BGN Group والمتورطة في قضايا فساد.

الوثائق تُظهر طلب اللجنة من بن قدارة السماح بالسفر لـ #تركيا لعقد اجتماع فني مع الشركة المشبوهة رغم حظر بن قدارة للاجتماعات خارج #ليبيا.

صلاح القطراني العقوري مدير عام شركة الخليج رفض الموافقة على عرض الشركة التركية بالدخول في شراكة معهم في حقلي مساله والسرير فقرر بن قداره إقالته.

القماطي كان قد كشف أنه سيتم استبعاد صلاح العقوري وتم بالفعل وفق الوثائق تشكيل لجنة للسفر إلى تركيا وإبرام التعاقد.

رؤيا بايجان تُخطط لزيارة بنغازي خلال الفترة المُقبلة حيث سيتم استضافتها من قبل صدام حفتر.

رؤيا تعمل عبر شركتها كسمساره وقود ومحروقات ونفط خام وتدعي أنها مقربة من هاكان فيدان والمخابرات التركية.

القماطي كان قد كشف قيام إبراهيم الدبيبة بمقايضة النفط مقابل البنزين بالمخالفة للقانون عبر شركة رؤيا بايجان.

القماطي كشف أيضا أن النفط الليبي يباع لشركات وسيطة مثل Bayegan AS التركية لتجارة المشتقات النفطية والتي لا تملك مصفاة بما يخالف التشريعات. #ليبيا_برس





2023-02-15 01:48:44

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