محمد الزيات، مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية: ضبطنا العديد من شحنات البصل غير صالحة للاستهلاك البشري، موردة من #مصر عبر المنطقة الشرقية.

ــ اكتشفنا أن شحنات البصل بها تعفن ونمو فطري، لسوء جودته وتخزينه وتأثره بتذبذب درجات الحرارة.

ــ هناك كميات كبيرة من هذ البصل، انتشرت داخل السوق الليبي، ما حتم على مفتشي الرقابة إطلاق حملات تفتيشية داخل المصادر الكبرى لأسواق الخضروات.

ــ تم حصر هذه الكميات التي تقدر بآلاف الكيلو جرامات، واتخاذ الإجراءات الرقابية، وإحالتها للجهات القضائية، للفصل فيها.

ــ بعض التجار استغلوا هذا الموضوع وزادوا في أسعار البصل. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-15 02:07:36

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