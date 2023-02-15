وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تتابع خطة مركز سبها الطبي لرفع السعة السريرية وافتتاح 6 أقسام جديدة من خلال تحوير الكتلة (أ) التابعة لمبنى المركز، واستغلالها لتوسعة قسم النساء والولادة، وافتتاح أقسام أخرى.
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وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تتابع خطة مركز سبها الطبي لرفع السعة السريرية وافتتا
وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تتابع خطة مركز سبها الطبي لرفع السعة السريرية وافتتاح 6 أقسام جديدة من خلال تحوير الكتلة (أ) التابعة لمبنى المركز، واستغلالها لتوسعة قسم النساء والولادة، وافتتاح أقسام أخرى.
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