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وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تتابع خطة مركز سبها الطبي لرفع السعة السريرية وافتتا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تتابع خطة مركز سبها الطبي لرفع السعة السريرية وافتتاح 6 أقسام جديدة من خلال تحوير الكتلة (أ) التابعة لمبنى المركز، واستغلالها لتوسعة قسم النساء والولادة، وافتتاح أقسام أخرى.
#الحدث_الليبي




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ليبيا مباشر

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