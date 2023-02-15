وكالة “الأناضول” التركية: التعديل الدستوري الـ13 مناورة للتمديد لـ”النواب والدول

وكالة “الأناضول” التركية: التعديل الدستوري الـ13 مناورة للتمديد لـ”النواب والدولة”، وحصّنهما من أي آليات لحلهما، ولا يضمن إجراء الانتخابات قريبًا.

ــ إذا أقرّ مجلس الدولة، هذا التعديل الدستوري فسيتيح ذلك للمجلسين الاستمرار لفترة أطول، مع تكبيل أيدي المجلس الرئاسي ضد أي خطوة لتجاوزهما.

ــ التعديل الدستوري نزع عدة صلاحيات من الرئيس، على غرار حل مجلس الأمة، المتمثل في مجلسي النواب والشيوخ إلا وفق شروط محددة.

ــ التعديل الدستوري وضع شروطًا صعبة أمام “الرئيس” لحل مجلسي النواب والدولة، كما لوح بذلك المجلس الرئاسي ودعوات دولية لإيجاد آليات بديلة لهما.

ــ المادة 23 من التعديل الدستوري، حصّنت المجلسين إزاء أي محاولة من الرئاسي لحلهما، وحرمت المنفي من حلهما، مثلما لوح أكثر من مرة.

ــ عدم حل عقدة مزدوجي الجنسية، يُعني أن التعديل الدستوري الحالي لا يحمل في طياته حل الأزمة، وإنما يسعى لمعالجة إشكاليات تهدد بحل المجلسين.

ــ تعديل الإعلان الدستوري لا يضمن إجراء الانتخابات قريبًا، لأنه لم يضع موعدًا لعقدها، ولا خريطة طريق للوصول إليهما.

ــ لا يمكن القول إن ليبيا تتجه بشكل صحيح وسريع إلى الانتخابات، خاصة عدم حسم الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية. #ليبيا_برس

2023-02-15 09:38:10

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