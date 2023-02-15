عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة: – الأزمة الحقيقة في ليبيا تتمثل في السلاح الذي ي

عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة:

– الأزمة الحقيقة في ليبيا تتمثل في السلاح الذي يتحكم بشكل كبير في المشهد.

– عمليات الانتخابات تستوجب إرضاء الأطراف المسلحة في ليبيا، وهي عملية ليست سهلة، خاصة أنهم يريدون القوانين الانتخابية على مقاسهم ورؤيتهم، بما يخدم مصالحهم وأهدافهم.

– إعداد قوانين انتخابية أو قاعدة دستورية من قبل المجلس الرئاسي وإلزام الأطراف الليبية بها أمر مستبعد.

– ما طرح وجرى تداوله بشأن عزم الرئاسي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قوانين أو قاعدة دستورية من إعداده لم يعلن بشكل رسمي على مجلس الدولة حتى الآن.

– الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بمبادرة أو خطوة من أي طرف بهذا الشكل.

– لا يمكن حل الأزمة الليبية بتصريحات أو مبادرات، نظرا لأن الأزمة في الأطراف المسلحة وتتبع لدول أربكت المشهد الليبي.

– المجلس الرئاسي إذا أقدم على مثل هذه الخطوة لن يلتفت له أحد، خاصة أن ما ينقص ليبيا هي آلية التطبيق على الأرض، وليست في طريقة الحل، وهو ما يتطلب وجود مؤسسة أمنية تستطيع تطبيق الحل على الأرض.

#ليبيا_24

2023-02-15 10:56:33

1676458593