قاسم المانع عميد بلدية #غدامس: هناك احتمالية كبيرة بإعادة فتح معبر الدبداب البري مع الجزائر أمام الحركة التجارية نهاية شهر فبراير الجاري.
– أخبرنا الجانب الجزائري برغبة البلاد في إعادة فتح المعبر للمواطنين، وتبادل الحركة التجارية.
– سيكون هناك اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والجزائري لإعلان موعد افتتاح المعبر.
– تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين، خاصة بعد اتفاق البلدين على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-02-15 11:59:31
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