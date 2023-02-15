قاسم المانع عميد بلدية #غدامس: هناك احتمالية كبيرة بإعادة فتح معبر الدبداب البري مع الجزائر أمام الحركة التجارية نهاية شهر فبراير الجاري.

– أخبرنا الجانب الجزائري برغبة البلاد في إعادة فتح المعبر للمواطنين، وتبادل الحركة التجارية.

– سيكون هناك اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والجزائري لإعلان موعد افتتاح المعبر.

– تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين، خاصة بعد اتفاق البلدين على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-15 11:59:31

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