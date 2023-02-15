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صور | هيئة مكافحة الفساد تعلن اقتحام مقرها في #طرابلس من قبل أشخاص ينتحلون صفة م

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | هيئة مكافحة الفساد تعلن اقتحام مقرها في #طرابلس من قبل أشخاص ينتحلون صفة موظفين بالهيئة وتتهمهم بسرقة أجهزة كومبيوتر و ملفات و مستندات سرية و ذلك في ظل الصراع على الإدارة بين أشخاص مختلفين . #ليبيا #المرصد ( بيان )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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