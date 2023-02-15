صور | هيئة مكافحة الفساد تعلن اقتحام مقرها في #طرابلس من قبل أشخاص ينتحلون صفة م

صور | هيئة مكافحة الفساد تعلن اقتحام مقرها في #طرابلس من قبل أشخاص ينتحلون صفة موظفين بالهيئة وتتهمهم بسرقة أجهزة كومبيوتر و ملفات و مستندات سرية و ذلك في ظل الصراع على الإدارة بين أشخاص مختلفين . #ليبيا #المرصد ( بيان )