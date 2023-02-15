اللجنة العليا لاحتفالات 17 فبراير: الاحتفالات ستكون رسالة واضحة بأن #ليبيا على ط

اللجنة العليا لاحتفالات 17 فبراير: الاحتفالات ستكون رسالة واضحة بأن #ليبيا على طريق التعافي وقادرة على احتضان كافة الفعاليات.

ــ الاحتفالات ستتضمن عرضًا عسكريًا رمزيًا وعرضًا للفنون الشعبية يخلد تضحيات الشهداء، ويذكر بقيم التغيير التي طالب بها الشعب الليبي.

ــ العرض سيقتصر على مشاركة فنانين ليبيين دون مشاركة خارجية، وسيكون هناك عرض فني ساهر بعد انتهاء العرض الرسمي للحفل

ــ الاحتفال سينطلق بحملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في #سوريا و #تركيا برعاية الحكومة.

ــ حملة التبرعات ستكون في مداخل ميدان الشهداء، وسننشر خرائط بأماكنها عبر منصة حكومتنا.

ــ تم برمجة الاحتفال ليُراعي الظروف الدولية والتضامن مع الشعبين السوري والتركي في هذه المحنة.

ــ الاحتفال سيراعي الالتزام بالهوية الوطنية ذات الطابع المحافظ ضمن العرض الرسمي. #ليبيا_برس

2023-02-15 14:16:06

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