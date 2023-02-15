المنظمة الدولية للهجرة: – 73 مهاجرا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بع

المنظمة الدولية للهجرة:

– 73 مهاجرا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية الثلاثاء.

– سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصا كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

– وفاة 114 مهاجرًا غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 أبريل 2022.

– إعادة أربعة آلاف و461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.

– توزع المهاجرون بواقع ثلاثة آلاف و876 رجلًا، و126 امرأة، بينما أعيد إلى البلاد 246 مهاجرًا خلال ستة أيام فقط، من 24 إلى 30 أبريل الماضي.

– إعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا إلى ليبيا خلال العام الماضي، فيما تُوفي 662 شخصًا، وفُقِد 891 آخرون.

#ليبيا_24

2023-02-15 14:19:49

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