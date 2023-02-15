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صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في الجلسة الافتتاحية للم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بـ #أديس_أبابا لمناقشة التعجيل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية و الوكالة الافريقية للأدوية و المركز الافريقي لمكافحة الأمراض. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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