صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في الجلسة الافتتاحية للم

صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بـ #أديس_أبابا لمناقشة التعجيل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية و الوكالة الافريقية للأدوية و المركز الافريقي لمكافحة الأمراض. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )