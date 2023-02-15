وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مو

وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكّي، ثمّن مشاركة المنقوش في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والاجتماعات المستمرة، وأكد أن ذلك يُعبر عن رغبة الليبيين في تدبر شؤونهم.

ــ فكّي أشاد بدور #ليبيا إفريقيًا، وأكد أنها قدمت الكثير لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

ــ فكّي أعرب عن ترحيب #الاتحاد_الأفريقي بعودة ليبيا إلى أسرتها الإفريقية.

ــ المنقوش وفكي ناقشا أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الإفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية. #ليبيا_برس

2023-02-15 15:21:54

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