أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه ملتزم بالنصوص الدستورية التي تمنعه من التدخل في أع

أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه ملتزم بالنصوص الدستورية التي تمنعه من التدخل في أعمال السياسة، وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موّحدا ومتّحدا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية، مشيرا إلى أن القرارات ذات الطابع السياسي تعتبر من أعمال السيادة وتخرج عن اختصاص المحاكم، وذلك من أجل أن تحيا ليبيا وشعبها حياة كريمة، رغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب.

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