مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقًا ستيفاني وليامز: – القادة ا

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقًا ستيفاني وليامز:
– القادة الليبيون والفاعلون الأجانب عليهم الاعتراف بأن الأزمة الليبية ليست قدرًا وأن حلها بأيديهم.
– يجب حدوث توافق مصري تركي حول مستقبل ليبيا بحضور دولي.
– التدخل الخارجي أحد سمات الأزمة الليبية وأصبح جزءً منها، والبعض استغل الانقسام في ليبيا.
– القادة الليبيون عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم بسبب الصراعات السطحية بينهم.
– الليبيون يرفضون القادة الحاكمين منذ 2011 حتى الآن.
– أغلبهم يتعلق بالسلطة ولا يريد مغادرة الكرسي.
– الحل يتمثل في دور أكبر لمجلس الأمن، والأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي.
– يجب وضع الضغط على جميع الأطراف من أجل عقدد لقاء على رؤساء الدول والحكومات لحل الأزمة.
– لا يمكن التعويل على مجلس الأمن أو تجاهله بشكل كامل.
– مصر وتركيا ولإمارات كقوى إقليمية صار لها دور في ليبيا منذ العام 2011.
– أغلب اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا “تقع في الكواليس وتحدث في الظل والغرف المظلمة”.
– لنترك الرأي العام الليبي يحاول أن يفهم ما الذي يحدث، وهذه العتمة أصبحت القاعدة في الأزمة.
#ليبيا_24
2023-02-16 17:00:26
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