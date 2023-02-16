مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقًا ستيفاني وليامز: – القادة ا

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقًا ستيفاني وليامز:

– القادة الليبيون والفاعلون الأجانب عليهم الاعتراف بأن الأزمة الليبية ليست قدرًا وأن حلها بأيديهم.

– يجب حدوث توافق مصري تركي حول مستقبل ليبيا بحضور دولي.

– التدخل الخارجي أحد سمات الأزمة الليبية وأصبح جزءً منها، والبعض استغل الانقسام في ليبيا.

– القادة الليبيون عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم بسبب الصراعات السطحية بينهم.

– الليبيون يرفضون القادة الحاكمين منذ 2011 حتى الآن.

– أغلبهم يتعلق بالسلطة ولا يريد مغادرة الكرسي.

– الحل يتمثل في دور أكبر لمجلس الأمن، والأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي.

– يجب وضع الضغط على جميع الأطراف من أجل عقدد لقاء على رؤساء الدول والحكومات لحل الأزمة.

– لا يمكن التعويل على مجلس الأمن أو تجاهله بشكل كامل.

– مصر وتركيا ولإمارات كقوى إقليمية صار لها دور في ليبيا منذ العام 2011.

– أغلب اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا “تقع في الكواليس وتحدث في الظل والغرف المظلمة”.

– لنترك الرأي العام الليبي يحاول أن يفهم ما الذي يحدث، وهذه العتمة أصبحت القاعدة في الأزمة.

#ليبيا_24

2023-02-16 17:00:26

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