عاجل

صور | مديرية أمن #الجفارة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى 17 فبراير بحضور محمد الحويج

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مديرية أمن #الجفارة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى 17 فبراير بحضور محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة و معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك