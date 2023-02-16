صور | مديرية أمن #الجفارة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى 17 فبراير بحضور محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة و معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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