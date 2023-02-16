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متابعات | أركان الرئاسي : ثورة 17 فبراير حركت عجلة الزمن بعد 42 سنة من انهيار ال

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

متابعات | أركان الرئاسي : ثورة 17 فبراير حركت عجلة الزمن بعد 42 سنة من انهيار الدولة وتوقف مظاهر التقدم والحضارة وهي الصبح المنتظر و النور الذي أزاح كوابيس و ظلام القهر والظلم وهي حية في نفوس الشعب الليبي رغم الألم و الجراح. #ليبيا #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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