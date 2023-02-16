آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: لم تكن لدينا مشكلة مع معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه، وكان كل همنا أن يبني بلاده، وألا يُرسل أموالنا للخارج.
ــ معمر تسبب في انتشار الجهل وأهدر البلاد في حرب #تشاد، ودخل في معارك أخرى لا علاقة لنا بها في #إفريقيا، ويُسمي نفسه ملك ملوك #إفريقيا.
ــ من كانوا يدعمونه عادوا مُجددا إلى السلطة وكأن 17 فبراير لم تقم، لأنهم يُريدون الفساد الذي أسسوه يُعشش فيها.
ــ الليبيون يُعالجون في #تونس، ونحن لدينا أموال تبني أفضل مستشفيات في العالم وأفضل أطباء وجامعتنا أصبحت مهزلة.
ــ كل الحكومات التي أتت تُدير مؤامرات، ونحن نواجههم ونضربهم ضربات استباقية. #ليبيا_برس (تسجيل مرئي)
2023-02-16 22:32:48
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