آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: لم تكن لدينا مشكلة مع معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه، وكان كل همنا أن يبني بلاده، وألا يُرسل أموالنا للخارج.

ــ معمر تسبب في انتشار الجهل وأهدر البلاد في حرب #تشاد، ودخل في معارك أخرى لا علاقة لنا بها في #إفريقيا، ويُسمي نفسه ملك ملوك #إفريقيا.

ــ من كانوا يدعمونه عادوا مُجددا إلى السلطة وكأن 17 فبراير لم تقم، لأنهم يُريدون الفساد الذي أسسوه يُعشش فيها.

ــ الليبيون يُعالجون في #تونس، ونحن لدينا أموال تبني أفضل مستشفيات في العالم وأفضل أطباء وجامعتنا أصبحت مهزلة.

ــ كل الحكومات التي أتت تُدير مؤامرات، ونحن نواجههم ونضربهم ضربات استباقية. #ليبيا_برس (تسجيل مرئي)

2023-02-16 22:32:48

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