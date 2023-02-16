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يحتضن ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، اليوم الجمعة، لقاء فريقي المريخ السوداني و

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يحتضن ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، اليوم الجمعة، لقاء فريقي المريخ السوداني والزمالك المصري، ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا، وكانت إدارة المريخ السوداني قد اختارت ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ملعبا لاحتضان مباريات الفريق ضمن أبطال إفريقيا، بعد رفض الفيفا والكاف للعب الأندية السودانية داخل أرضها بسبب تدهور الحالة الأمنية في السودان.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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