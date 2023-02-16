عاجل > اشتباكات عنيفة بين ” لواء #غريان ” التابع لوزارة الدفاع و ” الدعم المر

عاجل > اشتباكات عنيفة بين ” لواء #غريان ” التابع لوزارة الدفاع و ” الدعم المركزي ” التابع للداخلية بمحيط بوابة أبورشادة . #ليبيا #المرصد ( مصادر محلية )
عاجل > اشتباكات عنيفة بين ” لواء #غريان ” التابع لوزارة الدفاع و ” الدعم المركزي ” التابع للداخلية بمحيط بوابة أبورشادة . #ليبيا #المرصد ( مصادر محلية )
اشتباكات مسلحة في غريان… بينما الصعاليك الأوباش يحتفلوا في الساحة بخراب البلاد 🤬🤬🤬
كل هالهم والقهرة والقتل والتشريد والخراب وترويع الناس والسرقة والفساد والنهب والظلم وقهر الرجال وانعدام الأمن وتردي الخدمات والخوف والرعب وووو… ويجيك صعلوك متخلف واطي سافل ويحاول يقنعك بأن 17 فبراير ثورة مباركة وبأنها مش نكبة ولا نكسة ولا مصيبة ولا فاجعة ولا كارثة 🤬🤬🤬
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في اللي وصلنا له من مآسي ومصايب 🤲😠
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