عاجل

عاجل > اشتباكات عنيفة بين ” لواء #غريان ” التابع لوزارة الدفاع و ” الدعم المر

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > اشتباكات عنيفة بين ” لواء #غريان ” التابع لوزارة الدفاع و ” الدعم المركزي ” التابع للداخلية بمحيط بوابة أبورشادة . #ليبيا #المرصد ( مصادر محلية )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اشتباكات مسلحة في غريان… بينما الصعاليك الأوباش يحتفلوا في الساحة بخراب البلاد 🤬🤬🤬

    كل هالهم والقهرة والقتل والتشريد والخراب وترويع الناس والسرقة والفساد والنهب والظلم وقهر الرجال وانعدام الأمن وتردي الخدمات والخوف والرعب وووو… ويجيك صعلوك متخلف واطي سافل ويحاول يقنعك بأن 17 فبراير ثورة مباركة وبأنها مش نكبة ولا نكسة ولا مصيبة ولا فاجعة ولا كارثة 🤬🤬🤬

    حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في اللي وصلنا له من مآسي ومصايب 🤲😠

    رد