المحلل السياسي هيثم أحمد الورفلي:

– لن يكون هناك خروج للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا حاليا، بسبب انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى عدم وجود صفقات معلنة أو سرية للدول الإقليمية التي لها قوات على الأراضي الليبية.

– الدول المتداخلة لا تريد أن تخرج بقواتها والمكتسبات التي تحصلت عليها دون صفقه مربحة في أي بقعة أخرى.

– رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإخراج المرتزقة، ومطالبة الشعب الليبي بخروج باقي القوات الأجنبية، إلا أن كل طرف لا يريد الخروج في الوقت الحالي.

– اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفشلت في إنهاء ملف المرتزقة، وفي كل بيان واجتماع لها تطالب بخروج القوات الأجنبية دون أن يكون بمقدرتها تنفيذ هذا الشيء.

#ليبيا_24

2023-02-16 23:40:01

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