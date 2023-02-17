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رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: – مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعتر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف به دوليًا في ليبيا وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة.

– مجلس الدولة كيان استشاري غير مختص.

– حل الأزمة في ليبيا يقضي بـ تشكيل لجنة تتكون من 15 عضوا مجلس النواب و15 عضوا من مجلس الدولة، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.

– مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد.

#ليبيا_24

2023-02-17 02:40:43

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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