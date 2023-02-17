في ذكرى فبراير.. المترشح الرئاسي عبدالحكيم بعيو: قصفتنا 42 دولة في 2011 وخلفوا ل

في ذكرى فبراير.. المترشح الرئاسي عبدالحكيم بعيو: قصفتنا 42 دولة في 2011 وخلفوا لنا تشريد وتهجير وخطف وأتوا بالعملاء.

– المجتمع الدولي تدخل في #ليبيا باسم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات والقانون.

– المجتمع الدولي جاءنا يقصف بالطائرات وخلف لنا الفقر والتجهيل والخطف والتهجير وميليشيات وجلب لنا عملاء قادوا البلاد.

– نرفض التدخل العسكري جملة وتفصيلاً.. وأولادنا نحن نتفاهم معهم ولا يأت تدخل أجنبي ليضربهم.

– المجتمع الدولي إلى اليوم إذا يريد التدخل في الاقتصاد والنماء وبناء الدولة فليتفضل لكن التدخل العسكري مرفوض. #ليبيا_برس

2023-02-17 01:44:33

1676598273