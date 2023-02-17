عقيلة يقترح في كلمته لمجلس العلاقات الليبية الأمريكية تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتو

عقيلة يقترح في كلمته لمجلس العلاقات الليبية الأمريكية تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة.

عقيلة: اللجنة ستتكون من 15 عضوًا من النواب ومثلهم من الدولة، ومثلهم من المستقلين.

– اللجنة ستكون مهمتها تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.

– مهمة السلطة الجديدة توفير احتياجات المواطنين ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه.

– من مهام السلطة الجديدة أيضًا إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم ليبيا.

– النواب هو المختص بإعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة ومجلس الدولة كيان استشاري غير مختص. #ليبيا_برس

2023-02-17 01:29:14

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