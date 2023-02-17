من محراب مسجد الدروج أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه التسعة و نقوش

من محراب مسجد الدروج أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه التسعة و نقوشه العائدة لسنة 1510 ثم القرن الثامن عشر ميلادي .. جمعتكم طيبة مباركة . #ليبيا #المرصد 📸 : Hiba Shalabi ©
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