من محراب مسجد الدروج أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه التسعة و نقوش

من محراب مسجد الدروج أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه التسعة و نقوشه العائدة لسنة 1510 ثم القرن الثامن عشر ميلادي .. جمعتكم طيبة مباركة . #ليبيا #المرصد ‏📸 : Hiba Shalabi ©