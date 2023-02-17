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من محراب مسجد الدروج أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه التسعة و نقوش

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

من محراب مسجد الدروج أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه التسعة و نقوشه العائدة لسنة 1510 ثم القرن الثامن عشر ميلادي .. جمعتكم طيبة مباركة . #ليبيا #المرصد ‏📸 : Hiba Shalabi ©

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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