الطقس | مرتفع جوي على أغلب مناطق #ليبيا يسبب في إعتدال الطقس و تسجل أدنى حرارة ا

الطقس | مرتفع جوي على أغلب مناطق #ليبيا يسبب في إعتدال الطقس و تسجل أدنى حرارة الليلة عند 3 مْ في #شحات و #المرج و 4 مْ في #سبها و 6 مْ في #طرابلس ومن المتوقع تشكل ضباب آخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.( الأرصاد )

📸 : مصطفى الأترب © – سهول منطقة توكرة غرب #المرج